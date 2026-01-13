Реакция Семина на трансфер Баринова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. А результат, кто оказался прав, будет в турнирной таблице в конце сезона.

Правильно это или неправильно, никто не скажет. ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в переделанной роли. А «Локомотив», видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать», – сказал Семин.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Баринова составила 2 милллиона евро. У игрока летом истекал срок контракта с «Локомотивом». Он будет зарабатывать в ЦСКА 1,6 миллиона евро в год.