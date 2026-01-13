Кисляк назвал страны, которые он посетил во время зимнего отпуска

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк раскрыл подробности своего отпуска в период зимней паузы.

«Сначала побывал в жарких странах: посетил Стамбул и отдохнул на Мальдивах. Потом съездил домой в Старый Оскол, провел время с семьей, посетил места детства – и вернулся в Москву готовиться к сборам.

Впечатления от Стамбула? Не очень понравился. Москва лучше», – сказал футболист.