Титов высказался о возможном переезде Кисляка в Бразилию

Егор Титов отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку со стороны «Фламенго».

– Появились слухи про Кисляка и интерес к нему со стороны бразильских клубов – «Палмейраса» и «Фламенго». Стоит ли российским футболистам вообще смотреть в сторону чемпионата Бразилии? Вы бы в свое время согласились на такой вариант?

– Думаю, если это и случится, то это будет первопроходец. Но почему бы и нет? Матвей очень хорошо заявил о себе в нашем чемпионате. Мы видим, насколько он качественный футболист, а ему всего 20 лет. Поэтому я не удивлюсь, если такой переход действительно состоится.

– А вы сами пошли бы на такой шаг? Ведь, кроме «Баварии», к вам наверняка был интерес и от других зарубежных клубов.

– Наверное, интерес был. Но тогда ситуация была совсем другой. У нас была Лига чемпионов, еврокубки, играла сборная. Сегодня у российских футболистов всего этого нет. Поэтому если человек хочет расти, хочет доказать в первую очередь самому себе, чего он стоит, и если есть реальное предложение, то, конечно, нужно ехать.