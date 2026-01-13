Бабаев прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил конструктивную позицию руководства «Локомотива» в связи с переходом полузащитника Дмитрия Баринова.

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении.

На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности – это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет.

Отдельно хотелось бы поблагодарить высшее руководство ФК «Локомотив» за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию, являющемуся безусловно одним из важнейших российских футболистов и лидером сборной страны. Мы уверены, что вместе мы сможем решить самые большие задачи!» – сказал Бабаев.