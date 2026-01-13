«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов перейдет в «Крылья Советов» и подпишет с самарцами контракт сроком на 4 года.
Сумма трансфера капитана второй команды петербуржцев составит 10 миллионов рублей. У «Зенита» будет право обратного выкупа игрока.
Также сообщается, что совет директоров «Крыльев Советов» утвердил заключение новых соглашений с полузащитником Сергеем Бабкиным и защитником Кириллом Печениным. Вскоре об этом будет объявлено официально.
Бабкин заключил договор сроком до лета 2028 года, а Печенин – до лета 2029-го. У обоих прописаны отступные в 300 миллионов рублей.
- 21-летний Столбов в этом сезоне провел за основной состав «Зенита» 1 матч. Он дебютировал за первую команду петербуржцев еще в 2022 году.
- В составе «Зенита-2» в сезоне-2025 он сыграл 22 встречи, отметился 6 голами и 8 ассистами.
- 28-летний беларус Печенин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 25 матчей, сделал 3 ассиста.
- 23-летни Бабкин в текущем сезоне сыграл за самарцев в 15 встречах, отметился 1 ассистом.