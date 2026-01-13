«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии

«Оренбург» сообщил о переходе в команду центрального защитника Джона Паласиоса.
«Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга», – говорится в сообщении клуба.
Всю карьеру 26-летний игрок выступал за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
- В 2025 году Паласиос провел за «Индепендьенте Медельин» 20 матчей, забил 1 гол.
Источник: официальный сайт «Оренбурга»