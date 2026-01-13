«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии

«Оренбург» сообщил о переходе в команду центрального защитника Джона Паласиоса.

«Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга», – говорится в сообщении клуба.

Всю карьеру 26-летний игрок выступал за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».