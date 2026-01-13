Зобнин рассказал о состоянии детей из своей академии после массового отравления

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о состоянии подопечных из своей академии. Футболисты и тренеры досрочно завершили сборы в Сочи в январе из-за отравления.
Сегодня Зобнин вместе с другими игроками «Спартака» проходит медицинское обследование в одной из московских клиник перед началом зимних сборов.
– С детьми все в порядке, есть остаточные проблемы с животами. Многие действительно отравились на сборах, больше ничего не могу сказать.
– Где были в отпуске?
– Отдохнул с семьей за границей, после этого был на сборах с академией.
– Вспоминаете первую часть сезона?
– Уже не вспоминаем. То, что было, это уже история. Сейчас смотрим только вперед, все готовы к сборам, назад уже не оглядываемся. Чемпионат продолжается, будем исправлять ситуацию.
- Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи сообщила, что инициировала проверку по факту массового отравления детей‑спортсменов в одном из гостиничных комплексов поселка Лоо.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.