Зобнин рассказал о состоянии детей из своей академии после массового отравления

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о состоянии подопечных из своей академии. Футболисты и тренеры досрочно завершили сборы в Сочи в январе из-за отравления.

Сегодня Зобнин вместе с другими игроками «Спартака» проходит медицинское обследование в одной из московских клиник перед началом зимних сборов.

– С детьми все в порядке, есть остаточные проблемы с животами. Многие действительно отравились на сборах, больше ничего не могу сказать.

– Где были в отпуске?

– Отдохнул с семьей за границей, после этого был на сборах с академией.

– Вспоминаете первую часть сезона?

– Уже не вспоминаем. То, что было, это уже история. Сейчас смотрим только вперед, все готовы к сборам, назад уже не оглядываемся. Чемпионат продолжается, будем исправлять ситуацию.