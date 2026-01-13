Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии

Вчера, 14:55
6

Бывшего нападающего сборной Бразилии Эвертона пытались трудоустроить в одном из топ-клубов РПЛ.

Подписать 29-летнего футболиста посредники предлагали ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару».

Российским клубам этот вариант оказался неинтересен.

Сам игрок «Фламенго» тоже не хотел продолжать карьеру в РПЛ.

  • Эвертон поиграл в Европе за «Бенфику» с 2020 по 2022 год.
  • В составе «Фламенго» вингер забил 18 голов и сделал 24 ассиста в 168 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
  • В активе Эвертона 3+4 в 25 играх за сборную Бразилии в период с 2018 по 2021 год.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго ЦСКА Зенит Краснодар Бразилия Эвертон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1768305947
"Российским клубам этот вариант оказался неинтересен." ЦСКА. "..он стрёмный" Зенит. "..он дешёвый" Краснодар. "..он старый" После этого.. "Сам игрок «Фламенго» тоже не хотел продолжать карьеру в РПЛ."
Ответить
Айболид
1768308310
новостник приболел наверно ( или с палёной водки на нормальную перешёл) . раньше бы написал , что Зенит за него 50 млн. предложил и увёл из под носа у Краснодара .
Ответить
АЛЕКС 58
1768309725
Так отказались или он не хочет ? Где логика?
Ответить
DMитрий
1768319612
В Эвертон надо предложить. Может сжалились бы ...
Ответить
