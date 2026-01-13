ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии

Бывшего нападающего сборной Бразилии Эвертона пытались трудоустроить в одном из топ-клубов РПЛ.
Подписать 29-летнего футболиста посредники предлагали ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару».
Российским клубам этот вариант оказался неинтересен.
Сам игрок «Фламенго» тоже не хотел продолжать карьеру в РПЛ.
- Эвертон поиграл в Европе за «Бенфику» с 2020 по 2022 год.
- В составе «Фламенго» вингер забил 18 голов и сделал 24 ассиста в 168 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- В активе Эвертона 3+4 в 25 играх за сборную Бразилии в период с 2018 по 2021 год.
Источник: Legalbet