ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии

Бывшего нападающего сборной Бразилии Эвертона пытались трудоустроить в одном из топ-клубов РПЛ.

Подписать 29-летнего футболиста посредники предлагали ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару».

Российским клубам этот вариант оказался неинтересен.

Сам игрок «Фламенго» тоже не хотел продолжать карьеру в РПЛ.