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    Спортивный директор «Наполи»: «Азмун очень хорош. Его будет сложно привезти в Неаполь»

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи касательно поиска клубом нового форварда.

    «Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещe один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей. Всe будет зависеть от того, какая будет ситуация с этими футболистами через два месяца. Мы должны спокойно делать правильные шаги», – сказал функционер.

    Источник: Area Napoli

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1358

      FRZZ 55 минут назад

      Йович будет сильнее всех.

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