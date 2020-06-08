Спортивный директор «Наполи»: «Азмун очень хорош. Его будет сложно привезти в Неаполь»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи касательно поиска клубом нового форварда.

«Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещe один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей. Всe будет зависеть от того, какая будет ситуация с этими футболистами через два месяца. Мы должны спокойно делать правильные шаги», – сказал функционер.