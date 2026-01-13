Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о переходе защитника Игоря Дивеева в «Зенит» из ЦСКА.

«На первый взгляд, больше выиграл «Зенит», он обезглавил конкурента, это их системная работа. Ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев. Если отмотать назад – Сергеев, Ахметов, Волков, ещe раньше – Азмун, Набиуллин, Оздоев.

Практика приобретения сильных российских игроков – нормальная селекционная политика. Но при этом ослабляется соперник в борьбе за чемпионство. ЦСКА придeтся очень постараться, чтобы заменить Дивеева, это была ключевая фигура в обороне», – сказал Билялетдинов.