Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о переходе защитника Игоря Дивеева в «Зенит» из ЦСКА.
«На первый взгляд, больше выиграл «Зенит», он обезглавил конкурента, это их системная работа. Ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев. Если отмотать назад – Сергеев, Ахметов, Волков, ещe раньше – Азмун, Набиуллин, Оздоев.
Практика приобретения сильных российских игроков – нормальная селекционная политика. Но при этом ослабляется соперник в борьбе за чемпионство. ЦСКА придeтся очень постараться, чтобы заменить Дивеева, это была ключевая фигура в обороне», – сказал Билялетдинов.
- Одновременно в ЦСКА из «Зенита» перешел нападающий Лусиано Гонду.
- Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 балл. ЦСКА идет 4-м с 36 очками.
Источник: «Советский спорт»