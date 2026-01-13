Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил, почему принял приглашение москвичей.

Он уже работал в команде в 2012 год в штабе Унаи Эмери.

– Почему вы решили возглавить «Спартак»?

– Когда такой клуб тебя приглашает, ты можешь только приехать. Это важный вызов. Я знаю клуб, знаю состав, игроков. Мы должны улучшить то, что есть.

– Вы общались с Унаи Эмери перед назначением? Он дал вам какой‑то совет?

– Да. У меня очень хорошие отношения с ним. Поговорили несколько дней назад, он сказал, что мы можем улучшить то, что делали в прошлый раз. И сказал мне хорошие слова.

– Что вы знаете о российской лиге?

– Помню, что тут много сильных команд. В то время это были «Анжи», «Зенит». Но самое главное это подготовить свою команду, подготовить «Спартак». Мы попытаемся улучшить нашу команду.

– Что можете сказать болельщикам «Спартака»?

– Мы будем стараться выигрывать. Знаем, что болельщики ждут трофеев. Сейчас у нас не лучшая ситуация, мы это знаем. Но у нас есть время все улучшить, в этом сезоне можно выиграть Кубок России. У нас есть все возможности, чтобы стать лучше.