Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил, почему принял приглашение москвичей.
Он уже работал в команде в 2012 год в штабе Унаи Эмери.
– Почему вы решили возглавить «Спартак»?
– Когда такой клуб тебя приглашает, ты можешь только приехать. Это важный вызов. Я знаю клуб, знаю состав, игроков. Мы должны улучшить то, что есть.
– Вы общались с Унаи Эмери перед назначением? Он дал вам какой‑то совет?
– Да. У меня очень хорошие отношения с ним. Поговорили несколько дней назад, он сказал, что мы можем улучшить то, что делали в прошлый раз. И сказал мне хорошие слова.
– Что вы знаете о российской лиге?
– Помню, что тут много сильных команд. В то время это были «Анжи», «Зенит». Но самое главное это подготовить свою команду, подготовить «Спартак». Мы попытаемся улучшить нашу команду.
– Что можете сказать болельщикам «Спартака»?
– Мы будем стараться выигрывать. Знаем, что болельщики ждут трофеев. Сейчас у нас не лучшая ситуация, мы это знаем. Но у нас есть время все улучшить, в этом сезоне можно выиграть Кубок России. У нас есть все возможности, чтобы стать лучше.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
- С 2023 года Карседо возглавлял кипрский «Пафос».
- Сейчас Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу».