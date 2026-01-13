Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба прокомментировал трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Дзюба прокомментировал трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Вчера, 14:46

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об уходе Дмитрия Баринова из московского клуба.

  • Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

– Удивляет, что у «Локомотива» уходит лидер?

– Не удивляет. Когда я увидел все изнутри, то в принципе ничему не удивляюсь. Мне кажется, что вообще непонятно, что происходит в этом клубе.

Не общался с Димой. Он взрослый парень, сам решает.

С одной стороны, не удивила, а с другой – удивила ситуация с «Локомотивом». Удивило, что ЦСКА его так сильно захотел и все для этого сделал.

Будет интересно посмотреть на Диму в форме ЦСКА, потому что он всю жизнь ассоциировался с «Локомотивом».

Еще по теме:
Реакция Дзюбы на назначение Карседо в «Спартак» 6
Данни определил трех лучших российских игроков за последние 25 лет 2
Дзюба снял самоироничный ролик 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Локомотив Дзюба Артем Баринов Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости
02:12
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
01:53
1
Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
00:37
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
00:20
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
Вчера, 23:23
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Все новости
Все новости
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова
Вчера, 19:00
Фото«Спартак» показал первое фото Карседо на «Лукойл Арене»
Вчера, 18:43
1
«Рубин» объявил об отставке Рахимова
Вчера, 18:34
4
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
Вчера, 18:27
26
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
Вчера, 18:06
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
Вчера, 17:55
2
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»
Вчера, 17:44
3
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
Вчера, 17:25
13
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
Вчера, 17:17
1
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
Вчера, 16:59
16
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
Вчера, 16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 