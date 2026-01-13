Дзюба прокомментировал трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об уходе Дмитрия Баринова из московского клуба.

Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

– Удивляет, что у «Локомотива» уходит лидер?

– Не удивляет. Когда я увидел все изнутри, то в принципе ничему не удивляюсь. Мне кажется, что вообще непонятно, что происходит в этом клубе.

Не общался с Димой. Он взрослый парень, сам решает.

С одной стороны, не удивила, а с другой – удивила ситуация с «Локомотивом». Удивило, что ЦСКА его так сильно захотел и все для этого сделал.

Будет интересно посмотреть на Диму в форме ЦСКА, потому что он всю жизнь ассоциировался с «Локомотивом».