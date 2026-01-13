Газзаев оценил трансфер Баринова в ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий по поводу перехода в армейский клуб капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Я думаю, что это очень хороший трансфер для ЦСКА, потому что он был лидером московского «Локомотива», для «железнодорожников» это точно потеря.

Для ЦСКА это хорошее приобретение. Игрок центра полузащиты, который одновременно выполняет как оборонительные, так и атакующие действия. Опытный футболист. Думаю, что он принесет пользу ЦСКА.

Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов – эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне.

Поэтому отличное приобретение для ЦСКА. В современном футболе очень ценятся игроки центральной позиции, которые одновременно выполняют оборонительные и атакующие действия», – сказал Газзаев.