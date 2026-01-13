Губерниев: «Самый громкий зимний трансфер состоится, если Гренландия станет частью США»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев необычно высказался о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Самый громкий трансфер этой зимы состоялся – Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА…

– Самый громкий трансфер состоится, если Гренландия станет частью США. А трансфер Баринова – просто переход.

– И как вы оцените такое решение футболиста?

– Никак. Футболист выбирает, клубы договариваются. У него заканчивается контракт, он решил играть в новой команде.

Футболисты уходили и будут уходить, «Локомотив» не пропадет, ЦСКА, наверное, станет сильнее.

Баринов – футболист хороший, «Локомотиву», ЦСКА и персонально Дмитрию желаю всяческих удач.

– Болельщики кричат «предатель». Десять лет обожания как не бывало.

– Народная любовь что ветер, нужно относиться к этому умозрительно.