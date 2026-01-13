Песьяков высказался о возвращении Карпина в топ-клуб

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил шансы Валерия Карпина вернуться на пост главного тренера в топ-клуб РПЛ.

Специалист был уволен из «Динамо» по ходу нынешнего сезона.

– Есть понимание, почему в прошлом году Валерию Карпину не удалось добиться успеха с «Динамо»?

– Нет, конечно. Надо внутри находиться, видеть тренировочный процесс, околофутбольные моменты. У кого-то футбольный, скажем так, момент.

Я не думаю, что Валерий Георгиевич ушел только из-за футбольных моментов. Да, результат, прямо скажем, плохой. Но не думаю, что только в нем вся суть ухода.

– У Карпина еще будет шанс поработать в топ-клубе? Он им воспользуется?

– Думаю, шанс точно будет. А воспользуется он этим или нет, никто не знает.

В нашем футболе достаточно сложно что-то прогнозировать. Как мы знаем, топ-клубы не дают особого времени на то, чтобы добиться результата. В них тренеры меняются часто.