Подробности замены Рахимова на Артигу в «Рубине»

Франк Артига станет новым главным тренером «Рубина», сменив на этом посту Рашида Рахимова.

Испанец подпишет контракт с казанским клубом сроком до лета 2027 года.

«Контракт с Рахимовым расторгнут по соглашению сторон с выплатой 36 миллионов рублей неустойки (зарплата за 6 месяцев до конца договора).

Причина: блеклая игра команды, вылет из FONBET Кубка России + недостаточное развитие имеющихся в распоряжении клуба футболистов, вкупе с требованиями по усилению состава.

В Казани убеждены, что с текущими игроками «Рубин» должен показывать более яркий футбол, который бы радовал болельщиков и быть выше в турнирной таблице чемпионата страны.

Для этого выписали Артигу из чемпионата Анголы, заплатив 700 тысяч евро отступных бывшему клубу испанца за его уход. Реальной альтернативой Франку был экс-тренер «Партизана» [Срджан] Благоевич», – написал журналист Иван Карпов.