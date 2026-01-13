Введите ваш ник на сайте
Подробности замены Рахимова на Артигу в «Рубине»

Вчера, 10:26
3

Франк Артига станет новым главным тренером «Рубина», сменив на этом посту Рашида Рахимова.

Испанец подпишет контракт с казанским клубом сроком до лета 2027 года.

«Контракт с Рахимовым расторгнут по соглашению сторон с выплатой 36 миллионов рублей неустойки (зарплата за 6 месяцев до конца договора).

Причина: блеклая игра команды, вылет из FONBET Кубка России + недостаточное развитие имеющихся в распоряжении клуба футболистов, вкупе с требованиями по усилению состава.

В Казани убеждены, что с текущими игроками «Рубин» должен показывать более яркий футбол, который бы радовал болельщиков и быть выше в турнирной таблице чемпионата страны.

Для этого выписали Артигу из чемпионата Анголы, заплатив 700 тысяч евро отступных бывшему клубу испанца за его уход. Реальной альтернативой Франку был экс-тренер «Партизана» [Срджан] Благоевич», – написал журналист Иван Карпов.

  • 60-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года.
  • 49-летний Артига ранее в России был главным тренером «Химок», «Родины» и «Родины-2». Его последним клубом был ангольский «Петру Атлетику».

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Рубин Петру Атлетику Рахимов Рашид Благоевич Срджан Артига Франк
Комментарии (3)
aldo conte
1768289860
Шило на мыло. "Блеклая игра" - это для домохозяек. Останутся на тех же позициях, если не опустятся ниже.
Ответить
Интерес
1768291327
Сменили хронического "неудачника" хронической "надеждой".
Ответить
FFR
1768296820
Поживем, увидим.
Ответить
