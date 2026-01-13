Жесткая реакция Хабиба на увольнение Алонсо из «Реала»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов недоволен отставкой Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».
«Тренер должен управлять всем. Хоть на поле, хоть в зале – без разницы.
Но если у тебя в коллективе царит атмосфера, в которой не все выполняют твои требования – вам точно не по пути.
Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших современных тренеров. Если эта команда не сработалась с ним, то клубу нужно менять игроков, а не тренера.
Я уверен, что ни один тренер не справится с таким составом «Реала». Надо избавляться от капризных футболистов», – написал Хабиб в соцсетях.
- Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
- Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
Источник: «Бомбардир»