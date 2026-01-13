Хабиб поддержал Алонсо, оскорбив игроков «Реала»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал еще один пост в поддержку Хаби Алонсо, уволенного из «Реала».

Он встал на защиту тренера, назвав футболистов мадридской команды «избалованными детьми».

«Нет ничего важнее лояльности. Год назад его умоляли [возглавить «Реал»]. Теперь же его уволили из-за избалованных детей. Хаби, ты – лучший!» – говорится в публикации Хабиба в соцсетях.