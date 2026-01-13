Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед, опередив Зидана

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо стал одним из лучших спецалистов по проценту выигранных матчей в истории клуба.
«Мадрид» победил в 24 из 34 встреч под его руководством – 70,6%. По этому показателю он вошел в топ-6 рейтинга и стал лучшим среди испанцев.
Рейтинг тренеров «Реала» по проценту побед:
Мануэль Пеллегрини (Чили) – 75%;
Жозе Моуринью (Португалия) – 71.9%;
Радомир Антич (Югославия/Сербия) – 71%;
Карло Анчелотти (Италия) – 70.8%;
Роберт Фирт (Англия) – 70.6%;
Хаби Алонсо (Испания) – 70.6%.
Алонсо опередил Мигеля Муньоса, выигравшего 14 трофеев в период с 1960 по 1974 год, и Зинедина Зидана, причем в оба периода его работы в клубе отдельно.
- 44-летний специалист был уволен из клуба 12 января. Алонсо возглавлял «Реал» с 1 июня 2025 года.
- В последнем матче под руководством испанца «сливочные» проиграли «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
- В Ла Лиге «Реал» занимает 2-е место после первого круга с отставанием в 4 очка от «блауграны».
Источник: страница OptaJose в соцсети X