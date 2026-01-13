Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед, опередив Зидана

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо стал одним из лучших спецалистов по проценту выигранных матчей в истории клуба.

«Мадрид» победил в 24 из 34 встреч под его руководством – 70,6%. По этому показателю он вошел в топ-6 рейтинга и стал лучшим среди испанцев.

Рейтинг тренеров «Реала» по проценту побед:

Мануэль Пеллегрини (Чили) – 75%;

Жозе Моуринью (Португалия) – 71.9%;

Радомир Антич (Югославия/Сербия) – 71%;

Карло Анчелотти (Италия) – 70.8%;

Роберт Фирт (Англия) – 70.6%;

Хаби Алонсо (Испания) – 70.6%.

Алонсо опередил Мигеля Муньоса, выигравшего 14 трофеев в период с 1960 по 1974 год, и Зинедина Зидана, причем в оба периода его работы в клубе отдельно.