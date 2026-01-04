Реакция Алонсо на разгром «Бетиса» «Реалом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Бетисом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Рады начать год с заслуженной и уверенной победы. Это была хорошая командная работа. Важно одерживать убедительные победы дома, чтобы сохранять уверенность и стабильность.

Стандарты? В предыдущем матче отличился Джуд [Беллингем], а сегодня Гонсало и Рауль [Асенсио]. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль.

Мы с нетерпением ждем Суперкубка. Это турнир с динамичным форматом и сильными соперниками, и мы надеемся выйти в финал. Мы с нетерпением ждем захватывающего дерби с «Атлетико», – сказал Алонсо.