Реакция Алонсо на разгром «Бетиса» «Реалом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Бетисом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Рады начать год с заслуженной и уверенной победы. Это была хорошая командная работа. Важно одерживать убедительные победы дома, чтобы сохранять уверенность и стабильность.
Стандарты? В предыдущем матче отличился Джуд [Беллингем], а сегодня Гонсало и Рауль [Асенсио]. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль.
Мы с нетерпением ждем Суперкубка. Это турнир с динамичным форматом и сильными соперниками, и мы надеемся выйти в финал. Мы с нетерпением ждем захватывающего дерби с «Атлетико», – сказал Алонсо.
- Три гола у «Реала» забил Гонсало Гарсия, отличившийся на 20-й, 40-й и 82-й минутах. Еще по одному мячу у «Мадрида» на счету Рауля Асенсио (56-я минута) и Франа Гарсии (90+4-я). У «Бетиса» отличился Кучо Эрнандес на 66-й.
- 8 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.
Источник: Marca