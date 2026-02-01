Фанаты «Реала» освистали игроков перед матчем с «Райо Вальекано»

Болельщики встретили свистом игроков «Реала», вышедших на разминку перед матчем 22-го тура Примеры с «Райо Вальекано»
При объявлении составов свист звучал, когда называли именаа Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, а Килиан Мбаппе удостоился оваций.
После начала встречи фанаты также оглушительно свистели в адрес своих игроков, в частности когда мяч достался Винисиусу. Бразилец прорвался по флангу, заработал угловой и затем эмоционально жестами призвал болельщиков поддержать команду.
- В среду «Реал» на выезде проиграл «Бенфике» (2:4) в 8-м турре общего этапа Лиги чемпионов. Команда не попала напрямую в 1/8 финала и в стыковых матчах опять встретится с лиссабонцами.
Источник: Marca