Фанаты «Реала» освистали игроков перед матчем с «Райо Вальекано»

Болельщики встретили свистом игроков «Реала», вышедших на разминку перед матчем 22-го тура Примеры с «Райо Вальекано»

При объявлении составов свист звучал, когда называли именаа Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, а Килиан Мбаппе удостоился оваций.

После начала встречи фанаты также оглушительно свистели в адрес своих игроков, в частности когда мяч достался Винисиусу. Бразилец прорвался по флангу, заработал угловой и затем эмоционально жестами призвал болельщиков поддержать команду.