В «Реале» признали свой масштабный провал

В «Реале» считают неудачной начавшуюся летом перестройку линии полузащиты. В клубе признают, что дело провалилось.

Мадридцы пришли к середине сезона к выводу, что равноценной замены Луке Модричу, Тони Кроосу и Каземиро найдено не было.

Осознавая это, «Реал» готовится к масштабной летней трансферной кампании. Среднюю линию нужно пересобирать, считают руководители. По их мнению, именно поэтому команда в этом сезоне выступает неубедительно.