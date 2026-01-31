В «Реале» признали свой масштабный провал

В «Реале» считают неудачной начавшуюся летом перестройку линии полузащиты. В клубе признают, что дело провалилось.
Мадридцы пришли к середине сезона к выводу, что равноценной замены Луке Модричу, Тони Кроосу и Каземиро найдено не было.
Осознавая это, «Реал» готовится к масштабной летней трансферной кампании. Среднюю линию нужно пересобирать, считают руководители. По их мнению, именно поэтому команда в этом сезоне выступает неубедительно.
- «Реал» на общем этапе Лиги чемпионов не попал в топ-8.
- В Примере команда идет 2-й.
- В январе «Реал» сменил главного тренера Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа.
Источник: Cadena SER