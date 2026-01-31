Введите ваш ник на сайте
Журавель наложил вето на назначение Эмери в «Реал» и предложил другой вариант

Вчера, 19:21
3

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель не одобрил возможное назначение Унаи Эмери в «Реал».

  • Сообщалось, что экс-тренера «Спартака» рассматривают на замену Альваро Арбелоа по окончании сезона.
  • Сейчас он работает в «Астон Вилле».
  • «Реал» рискует провести сезон без трофеев.

«Ни в коем случае!

Это будет плохо для всех. Для «Реала», для «Виллы» и для самого Эмери. Каждый человек хорош на своeм месте, оставьте Унаи в покое. В «Спартаке» и в «Арсенале» мы видели, что для него значит душевный комфорт, а в «Реале» мы просто потеряем человека.

Тренер «Реала» – самая трудная работа в мире. Просто быть профиком и крутым тактиком тут, ясное дело, недостаточно. Карло Анчелотти возьмeт Кубок мира и тащите его назад в Мадрид», – написал Журавель.

Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Астон Вилла Реал Эмери Унаи
FCSpartakM
1769883866
тренер МЮ: " Подержите мое пиво"
Безлимит
1769886073
Чо за Журавель ? Одного такого знаю.Его русские отдали на съедение чеченцам. Молча отдали, безропотно.
Good_win_ФКСМ
1769895890
ну все... сама Журавелька вето наложила.... Теперь осталось только, чтобы Реал или другая любая команда всякое недоразвитое недоразумение со срач-тв слушали....
