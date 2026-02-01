Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Райо Вальекано», добытую на 90+10-й минуте

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1).
«Это победа, в которой много от сердца и души. Болельщики на «Бернабеу» подтолкнули нас в матче с командой, которая всегда создает нам проблемы. Мы сильно давили, дважды мяч попал в каркас ворот, прежде чем мы были вознаграждены.
Сейчас нам нужно работать, опираясь на уверенность, которую дает победа. У нас будет две недели, чтобы поработать с командой [без игр посреди недели]. У нас было больше матчей, чем тренировок, которые в такой ситуации не могут быть очень интенсивными.
Как тренеру мне не хватало этого времени для работы с командой. Сейчас мы сосредоточены на этих двух неделях и продолжим совершенствоваться как команда», – сказал Арбелоа.
- Первый гол у «Реала» забил Винисиус на 15-й минуте. У «Райо Вальекано» отличился Хорхе де Фрутос на 49-й. Победный мяч у «сливочных» на счету Килиана Мбаппе. Он реализовал пенальти на 90+10-й минуте.
- «Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 54 очками после 22 матчей. Он отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Сливочные» продлили серию побед в Ла Лиге до 6 игр подряд.