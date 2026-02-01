Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Райо Вальекано», добытую на 90+10-й минуте

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1).

«Это победа, в которой много от сердца и души. Болельщики на «Бернабеу» подтолкнули нас в матче с командой, которая всегда создает нам проблемы. Мы сильно давили, дважды мяч попал в каркас ворот, прежде чем мы были вознаграждены.

Сейчас нам нужно работать, опираясь на уверенность, которую дает победа. У нас будет две недели, чтобы поработать с командой [без игр посреди недели]. У нас было больше матчей, чем тренировок, которые в такой ситуации не могут быть очень интенсивными.

Как тренеру мне не хватало этого времени для работы с командой. Сейчас мы сосредоточены на этих двух неделях и продолжим совершенствоваться как команда», – сказал Арбелоа.