Баринов перешел в ЦСКА

ЦСКА достиг договоренности с «Локомотивом» о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.
Полузащитник подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2028/29.
«Добро пожаловать домой, Дима!» – говорится в сообщении ЦСКА.
Баринов будет выступать за новую команду под номером 6. Уже сегодня, 13 января, он отправится вместе с ней на сборы в Абу-Даби.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Баринова составила 2 милллиона евро. У игрока летом истекал срок контракта с «Локомотивом». Он будет зарабатывать в ЦСКА 1,6 миллиона евро в год.
- Баринов за время выступлений в «Локомотиве» провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 голевых передач. С сезона-2022/23 он был капитаном красно-зеленых.
Источник: официальный сайт ЦСКА