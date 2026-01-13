Баринов перешел в ЦСКА

ЦСКА достиг договоренности с «Локомотивом» о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

Полузащитник подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2028/29.

«Добро пожаловать домой, Дима!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Баринов будет выступать за новую команду под номером 6. Уже сегодня, 13 января, он отправится вместе с ней на сборы в Абу-Даби.