В «Сосьедаде» прояснили будущее Захаряна после смены главного тренера

Стало известно, останется ли российский полузащитник Арсен Захарян в «Реал Сосьедаде» по итогам зимнего трансферного окна.
«Новый главный тренер [Пеллегрино Матараццо] доволен Захаряном, а сам Арсен работает без каких-либо проблем и готовится к матчу с «Хетафе».
Тренер и клуб не рассматривают вариант с уходом Захаряна», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.
- 22-летний Захарян в Испании 2,5 года.
- В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
Источник: Sport24