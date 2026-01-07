В «Сосьедаде» прояснили будущее Захаряна после смены главного тренера

Стало известно, останется ли российский полузащитник Арсен Захарян в «Реал Сосьедаде» по итогам зимнего трансферного окна.

«Новый главный тренер [Пеллегрино Матараццо] доволен Захаряном, а сам Арсен работает без каких-либо проблем и готовится к матчу с «Хетафе».

Тренер и клуб не рассматривают вариант с уходом Захаряна», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.