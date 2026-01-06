«Барселона» согласовала первый зимний трансфер

Фланговый защитник Жоау Канселу возвращается в «Барселону».

Каталонский клуб арендует его у «Аль-Хиляля» до конца сезона.

Договоренность между сторонами подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, «Барса» заплатит 4 миллиона евро.

Чемпион Испании перехватил Канселу у «Интера». Решающим стало желание самого игрока.