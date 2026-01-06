«Барселона» согласовала первый зимний трансфер

Фланговый защитник Жоау Канселу возвращается в «Барселону».
Каталонский клуб арендует его у «Аль-Хиляля» до конца сезона.
Договоренность между сторонами подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, «Барса» заплатит 4 миллиона евро.
Чемпион Испании перехватил Канселу у «Интера». Решающим стало желание самого игрока.
- Канселу уже выступал за «Барселону» в сезоне-2023/24 на правах аренды из «Манчестер Сити».
- В Саудовской Аравии он провел 1,5 года, оформив 3+14 в 45 матчах.
- Рыночная стоимость португальца – 10 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо