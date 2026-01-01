Введите ваш ник на сайте
В Испании назвали подходящий клуб для Карпина

1 января, 14:50
1

Журналист испанского издания Marca Оскар Бадальо считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить «Реал Сосьедад».

– Сейчас Валерий Карпин – главный тренер сборной России. В будущем он мог бы возглавить «Сосьедад»?

– Да. Мне кажется, это возможно, потому что он отлично знает «Реал Сосьедад» и Ла Лигу. Но есть много и других бывших игроков «Сосьедада», которые являются очень хорошими тренерами: Эмери, Хаби Алонсо, Артета, Идьякес. Так что у Карпина серьезная конкуренция.

  • Помимо «Сосьедада» Карпин играл в Примере за «Валенсию», «Сельту».
  • Сейчас он тренирует сборную России.
  • В 2014 году Карпин тренировал в Сегунде «Мальорку».

Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия Реал Сосьедад Карпин Валерий
ilya-ilya-google
1767282760
Самый подходящий это Мирандес с последнего места Сегунды
Ответить
