В Испании назвали подходящий клуб для Карпина

Журналист испанского издания Marca Оскар Бадальо считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить «Реал Сосьедад».

– Сейчас Валерий Карпин – главный тренер сборной России. В будущем он мог бы возглавить «Сосьедад»?

– Да. Мне кажется, это возможно, потому что он отлично знает «Реал Сосьедад» и Ла Лигу. Но есть много и других бывших игроков «Сосьедада», которые являются очень хорошими тренерами: Эмери, Хаби Алонсо, Артета, Идьякес. Так что у Карпина серьезная конкуренция.