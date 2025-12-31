Заявление Левандовского о своем будущем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал заявление о будущем. У него летом истекает контракт.
«У меня есть время, чтобы принять решение. Сейчас я не знаю, где хочу играть.
Я не знаю, в каком направлении двигаться, но на меня никто не давит. Многое зависит от планов клуба и от того, чего хочу я», – сказал поляк.
- 37-летний поляк готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы продлить контракт с клубом еще на год. Сейчас форварду платят 26 миллионов евро в год до вычета налогов.
- В этом сезоне Левандовски забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Его соглашение с «Барсой» истекает 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо