Заявление Левандовского о своем будущем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал заявление о будущем. У него летом истекает контракт.

«У меня есть время, чтобы принять решение. Сейчас я не знаю, где хочу играть.

Я не знаю, в каком направлении двигаться, но на меня никто не давит. Многое зависит от планов клуба и от того, чего хочу я», – сказал поляк.