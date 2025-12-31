Введите ваш ник на сайте
Заявление Левандовского о своем будущем

Сегодня, 13:51

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал заявление о будущем. У него летом истекает контракт.

«У меня есть время, чтобы принять решение. Сейчас я не знаю, где хочу играть.

Я не знаю, в каком направлении двигаться, но на меня никто не давит. Многое зависит от планов клуба и от того, чего хочу я», – сказал поляк.

  • 37-летний поляк готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы продлить контракт с клубом еще на год. Сейчас форварду платят 26 миллионов евро в год до вычета налогов.
  • В этом сезоне Левандовски забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
  • Его соглашение с «Барсой» истекает 30 июня 2026 года.

Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Испания. Примера Польша. Экстракласа Барселона Левандовски Роберт
Главные новости
Мбаппе выбыл на длительный срок из-за травмы
16:34
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
16:15
1
Легенду «Реала» экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:11
Новогоднее обращение «Зенита»
15:22
4
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
14:39
1
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду
13:03
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
В Испании назвали самый популярный российский клуб
14:17
4
Заявление Левандовского о своем будущем
13:51
Только один игрок опередил Захаряна в голосовании на худшего футболиста «Сосьедада»
13:27
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
В Испании назвали ошибкой трансфер Захаряна в «Сосьедад»
11:52
1
Агент Захаряна отрицает болезнь игрока
Вчера, 20:54
Захарян отсутствовал на первой тренировке нового главного тренера «Сосьедада»
29 декабря
Капитан «Барселоны» вернулся к тренировкам после психических проблем
29 декабря
«Реал» принял решение о предложении «Наполи» по Мастантуоно
29 декабря
ФотоСимволическая сборная мира из игроков не старше 20 лет по версии IFFHS
28 декабря
1
ФотоСимволическая сборная мира-2025 по версии IFFHS
28 декабря
1
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
28 декабря
Назван лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Award
28 декабря
1
Лукас Васкес определил величайшего игрока в истории «Реала»
28 декабря
«Реал» рассчитывает вернуть Зидана, перехватив его у сборной Франции
28 декабря
2
Левандовски подтвердил, что «Барса» просила его не забивать голы
28 декабря
В Испании сравнили игровой уровень Мостового и Карпина
27 декабря
4
Мостовой дал совет Захаряну, что делать дальше
27 декабря
ФотоЯмаль получил золотую кнопку ютуба, набрав более миллиона подписчиков за два дня
26 декабря
«Реал» отказал Алонсо в зимних трансферах – он просил усилить одну позицию
26 декабря
Символическая сборная первой части сезона в Европе по версии Goal
26 декабря
«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барселоны»
26 декабря
«Реал» летом избавится от двух защитников – у них 11 матчей на двоих в сезоне
26 декабря
1
Марсело назвал самых сложных соперников в карьере
26 декабря
В Испании раскрыли основного кандидата на замену Алонсо в «Реале»
26 декабря
1
Ван Бастен назвал лучшего игрока в мире
26 декабря
4
«Реал» выбирает между двумя центральными защитниками
26 декабря
Болельщики «Сосьедада» недовольны Захаряном
25 декабря
