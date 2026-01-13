Черданцев объяснил, почему в «Спартак» не назначили российского тренера

Комментатор Георгий Черданцев считает, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао должен уйти из клуба в случае провала нового главного тренера Хуана Карседо.

– Почему не назначили российского специалиста?

– Какие русские тренеры сейчас свободны, кто гарантированно бы пришел в «Спартак» и дал результат? Можно было бы выкупить контракт Станислава Черчесова у «Ахмата», но вопрос упирается в спортивного директора. Ему нужно было договариваться с тренером, с которым он точно сработался бы.

Ни один человек не хочет рисковать своей работой, приводя персонажа, с которым будут проблемы. Это инициатива спортивного директора, он вел переговоры и договаривался. Не вижу никакой драмы, вдруг получится. Логичное назначение, но оно ничего не гарантирует – ни провала, ни успеха.

С учетом того, что у «Спартака» очень хороший подбор игроков, нужен человек, который все расставит по местам и не будет каждый матч менять состав. При всей видимой любезности Станковича, доходили слухи, что в общении с командой все было не так радужно. Вдруг у Карседо получится наладить контакт с коллективом.

– Провал Карседо означает уход Кахигао?

– Однозначно. Руководители клуба это понимают. Там новые люди, но смена спортивного блока – это не то, что делает человек в первый месяц работы.

Уход Станковича никак не связан с Некрасовым, эта ситуация шла параллельно с клубным менеджером. Не вижу причинно‑следственной связи. Но чтобы внести серьезные изменения на позицию спортивного директора, с учетом прихода Мовсесьяна, должны быть очень серьезные основания. И хотя бы делать это по итогам сезона.

Это шанс для спортивного блока доказать свою состоятельность и сохранить себе место работы. Никто такой контракт терять не хочет.