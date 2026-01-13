Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что «Локомотив» остался без капитана Дмитрия Баринова.

Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

– Для «Локомотива» уход капитана в ЦСКА – имиджевый удар?

– Безусловно, это имиджевый удар. И все попытки уже нового руководства клуба оказались, к сожалению, тщетны.

Все‑таки заходить на пост генерального директора амбициозному Борису Ротенбергу и сразу же терять своего капитана, при этом подписав новый контракт с главным тренером, это репутационная и не самая хорошая история.

Думаю, новый босс «Локомотива» пытался ситуацию вырулить в позитивную сторону, поэтому срок контракта увеличился, возможно, и финансовые условия.

Но Дима человек стержневой, с характером, и если он кому‑то дал обещание, пожал руку, то слово держит.

– Кем заменить Баринова?

– Думаю, пришедший Вера, а также Годяев, Карпукас и другие вряд ли компенсируют потерю лидера на поле и в раздевалке.