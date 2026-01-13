Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, готов ли он сменить Хаби Алонсо в «Реале».
«Это не имеет вообще никакого отношения ко мне. Слухи в прессе не вызвали у меня никакой реакции.
Мне нравится наблюдать со стороны за потрясениями на тренерском рынке. А я нахожусь в нужном месте», – заявил Клопп, занимающий должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
- Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
- Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
Источник: Spox