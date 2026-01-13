Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, готов ли он сменить Хаби Алонсо в «Реале».

«Это не имеет вообще никакого отношения ко мне. Слухи в прессе не вызвали у меня никакой реакции.

Мне нравится наблюдать со стороны за потрясениями на тренерском рынке. А я нахожусь в нужном месте», – заявил Клопп, занимающий должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.