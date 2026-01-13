Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ

Бывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ

Вчера, 16:59
16

Экс-супруга Федора Кудряшова Анастасия раскрыла личность своего нового возлюбленного.

Им оказался бывший футбольный судья Владислав Безбородов.

52-летнего арбитра отстранили от работы в ноябре 2024 года, а летом 2025-го вывели из списка рефери РПЛ.

Анастасия в соцсетях сообщила, что она вышла замуж за него.

«И так восемь лет в тебе. И теперь я Безбородова. Наша любовь – это то, что так сложно объяснить словами, но так легко почувствовать сердцем, душой, флюидами! Люблю тебя, мой самый лучший мужчина этой планеты», – написала бывшая жена экс-защитника сборной России.

Кстати, Кудряшовы официально расстались в феврале 2022 года, поэтому слова про «восемь лет в тебе» заслуживают отдельного внимания. У бывшей пары есть двое детей – сын и дочь.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Кудряшов Федор Безбородов Владислав
vladik12
1768313561
Безбородов - это еще и брат погибшей жены Малафеева Марины.
Ответить
NewLife
1768314158
Подпись под фото должна быть : "теперь это мои сиськи"))
Ответить
OxfordRus
1768316222
Прости утка
Ответить
Император Бомжей
1768317445
Было б забавнее, если б Безбородов написал: 8 лет в тебе)))
Ответить
САДЫЧОК
1768317559
Никогда эту дичь не комментирую- но тут 8 лет в нём- а 10 в ком?
Ответить
...уефан
1768319100
...он держит её за грудь, она держит его за яйца и кошелёк...
Ответить
Semenycch
1768320101
Я понимаю её, она глист в рост человека, её главная цель присосаться к финансовым потокам. Кстати, у глистов нет органов чувств за ненадобностью, ни совести, ни чести, ни человеческого достоинства. Все заменяет присоска! А у этого глиста отличная присоска. А вот этот глупый олень, он что не понимает опасности? Впрочем я всегда сомневался в том, что у него есть мозги и совесть, судил он прескверно!
Ответить
NewLife
1768320532
" «восемь лет в тебе»" Кто в ком, я не понял. Одно время в Лаосе было два правителя: Сованофума и Фуманосован. Даже наша пресса их путала, и люди шутили: непонятно - то ли Сован на Фуме, то ли Фума на Соване))
Ответить
qzma
1768329677
КРЕЙЗИ ФРОГ на максималках
Ответить
slavа0508
1768334996
Главная футбольная новость ...так держать бомбардир ...
Ответить
