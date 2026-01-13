Бывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ

Экс-супруга Федора Кудряшова Анастасия раскрыла личность своего нового возлюбленного.

Им оказался бывший футбольный судья Владислав Безбородов.

52-летнего арбитра отстранили от работы в ноябре 2024 года, а летом 2025-го вывели из списка рефери РПЛ.

Анастасия в соцсетях сообщила, что она вышла замуж за него.

«И так восемь лет в тебе. И теперь я Безбородова. Наша любовь – это то, что так сложно объяснить словами, но так легко почувствовать сердцем, душой, флюидами! Люблю тебя, мой самый лучший мужчина этой планеты», – написала бывшая жена экс-защитника сборной России.

Кстати, Кудряшовы официально расстались в феврале 2022 года, поэтому слова про «восемь лет в тебе» заслуживают отдельного внимания. У бывшей пары есть двое детей – сын и дочь.