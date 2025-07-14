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Безбородов не попал в число судей на сезон-2025/26

Сегодня, 12:21
5

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев объяснил, почему рекордсмен по количеству матчей в РПЛ Владислав Безбородов не будет работать в ближайше сезоне.

– Срок отстранения Владислава Безбородова завершился? Будет ли он судить матчи в новом сезоне?

– Да, санкции в отношении него закончились. Но в списки арбитров на новый сезон он не вошел – возраст. Любая история рано или поздно заканчивается.

– Он завершил карьеру?

– Не знаю. Заявление на включение в число инспекторов он не подавал. В настоящий момент его нет ни в одном из наших списков.

– Если захочет стать инспектором, двери открыты?

– У нас ко всем одинаковое отношение, если к человеку не применены санкции. Любой человек в нашем футболе может подать заявление, мы его рассмотрим.

  • 52-летний Безбородов обслуживал 306 матчей чемпионата России.
  • В ноябре прошлого года арбитр из Санкт-Петербурга был отстранен от судейства до конца сезона‑2024/25 за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.
  • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые, предположительно, принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а рефери называл себя так: «один остался, который умеет судить».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав
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Комментарии (5)
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Дубина
1752485491
Всех питарских купленных долой!! ЗПРФ...
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fakeid
1752486326
тарасофские безбородовцы и кукуяновцы в панике!
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Красногвардейчик
1752487192
Тяжело Зениту будет без него в 101й юбилей))
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Мордаванин
1752488519
в итоге спартак непопал встыки сразу на вылет))
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