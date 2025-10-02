Мажич – об отстранении Безбородова: «Невозможно судить до конца жизни»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об окончании карьеры арбитра Владислава Безбородова.

Безбородова отстранили в ноябре.

Причина – рефери оставил в телеграме комментарий с похвалой самого себя. Он нарушил дисциплинарный регламент, написав: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Сейчас Безбородов работает в СШОР «Зенит».

«[После отстранения] отправлял ему поздравление с праздниками: Рождеством и Пасхой. Обсуждать тут нечего – решение принято комитетом по этике. Я знаком с Владиславом очень давно. Уважаю его как профессионала. Он многого добился в России – является рекордсменом по количеству отработанных матчей. Не знаю, кто в ближайшем будущем способен его превзойти.

После первого года работы в России я думал, что он завершит карьеру: все-таки уже больше 50 лет... Но он сказал: «Я хочу еще работать». Опять-таки, такова судьба – мы не знаем, когда нужно остановиться, когда стоит закончить карьеру. Невозможно обслуживать матчи до конца жизни. А потом случилась история с этими сообщениями. Я очень его уважаю, но дружба есть дружба, а работа есть работа. Возможно, в будущем мы возобновим общение, но пока в этом нет смысла», – сказал Мажич.