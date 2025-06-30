Безбородов нашел работу после отстранения от судейства

Бывший арбитр РПЛ Владислав Безбородов устроился на новую работу. Он теперь в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к одноименному клубу).
«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», – это городская петербургская школа – что Безбородов работает в ее структуре.
Кем именно и другие подробности не знаю», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
- Безбородова отстранили в ноябре.
- Информации о снятии бана с судьи нет.
- Причина – рефери оставил в телеграме комментарий с похвалой самого себя. Он нарушил дисциплинарный регламент, написав: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».
Источник: «РБ Спорт»