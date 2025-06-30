Безбородов нашел работу после отстранения от судейства

Бывший арбитр РПЛ Владислав Безбородов устроился на новую работу. Он теперь в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к одноименному клубу).

«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», – это городская петербургская школа – что Безбородов работает в ее структуре.

Кем именно и другие подробности не знаю», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.