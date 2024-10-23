Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Судью Безбородова могут наказать за комментарий в телеграме

    Судью Безбородова могут наказать за комментарий в телеграме

    РФС проведет проверку арбитра Владислава Безбородова.

    51-летний судья мог нарушить дисциплинарный регламент, написав комментарий в телеграме.

    «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи», – написал в одном из телеграм-каналов пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов».

    Если этот аккаунт принадлежит арбитру, то его, вероятно, накажут за публичные комментарии, запрещенные регламентом.

    «Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», – сообщили в службе коммуникаций союза.

    Новости по теме
    «Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» 1
    Назначены судьи 11-го тура РПЛ 7
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АлексМак
    1729696280
    подстава
    Ответить
    7:1
    1729696289
    ахах) пойду переименую свой акк, назову его кукуян, напишу, что благодарен лукойлу, и посмотрю, что будет)) они там вообще дебилы, что ли?))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 