Судью Безбородова могут наказать за комментарий в телеграме

РФС проведет проверку арбитра Владислава Безбородова.

51-летний судья мог нарушить дисциплинарный регламент, написав комментарий в телеграме.

«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи», – написал в одном из телеграм-каналов пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов».

Если этот аккаунт принадлежит арбитру, то его, вероятно, накажут за публичные комментарии, запрещенные регламентом.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», – сообщили в службе коммуникаций союза.