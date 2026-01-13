Новый тренер «Реала» ответил на вопрос о Винисиусе, которого называют виновником увольнения Алонсо

Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о работе с вингером Винисиусом Жуниором.
«Мне невероятно повезло иметь в составе одного из самых непредсказуемых футболистов мира.
Я хочу видеть Вини, который получает удовольствие и танцует», – заявил Арбелоа.
- В этом сезоне Винисиус забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.
- Его называют виновником увольнения предыдущего тренера. Бразилец якобы отказывался продлевать контракт с «Реалом» из-за сложных отношений с Хаби Алонсо.
Источник: Marca