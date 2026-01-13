«Локомотив» поблагодарил Баринова за карьеру в клубе

«Локомотив» подтвердил переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Красно-зеленые поблагодарили игрока за годы, проведенные в клубе, и опубликовали несколько эмоциональных сообщений.

«Благодарим Дмитрия за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения «Локомотива», – говорится в сообщении клуба.