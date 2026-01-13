«Локомотив» поблагодарил Баринова за карьеру в клубе

«Локомотив» подтвердил переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Красно-зеленые поблагодарили игрока за годы, проведенные в клубе, и опубликовали несколько эмоциональных сообщений.
«Благодарим Дмитрия за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения «Локомотива», – говорится в сообщении клуба.
- 29-летний Баринов в качестве футболиста красно-зеленых выигрывал золотые медали чемпионата России в сезоне-2017/18, четыре раза становился обладателем Кубка страны и один раз – Суперкубка.
- Он дебютировал за первую команду «Локомотива» в мае 2015 года и принял участие в 274 матчах, став автором 13 голов.
Источник: официальный сайт «Локомотива»