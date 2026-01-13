«Рубин» договорился с Артигой и уволил Рахимова

«Рубин» достиг договорeнности о назначении главным тренером команды испанца Франка Артиги.
Накануне он прибыл в Казань и согласовал условия контракта, который будет рассчитан на полтора года с возможностью продления на ещe один год.
Испанец сменит в должности главного тренера Рашида Рахимова. Сегодня с ним расторгли контракт, а завтра планируется объявление о назначении Артиги.
- 60-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года.
- 49-летний Артига ранее в России был главным тренером «Химок», «Родины» и «Родины-2». Его последним клубом был ангольский «Петру Атлетику».
- По данным журналиста Ивана Карпова, Рахимов получит за досрочный разрыв контракта 36 миллионов рублей неустойки. При этом «Рубин» выплатил «Петру Атлетику» 700 тысяч евро отступных за Артигу.
Источник: «Бизнес Online»