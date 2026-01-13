«Рубин» договорился с Артигой и уволил Рахимова

«Рубин» достиг договорeнности о назначении главным тренером команды испанца Франка Артиги.

Накануне он прибыл в Казань и согласовал условия контракта, который будет рассчитан на полтора года с возможностью продления на ещe один год.

Испанец сменит в должности главного тренера Рашида Рахимова. Сегодня с ним расторгли контракт, а завтра планируется объявление о назначении Артиги.