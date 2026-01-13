Черданцев рассказал, как мог повлиять на назначение главного тренера «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев вспомнил, как Валерий Карпин, занимавший должность генерального директора «Спартака», спрашивал у него, кто должен возглавить команду.

По словам Черданцева, нередко случается, что тренер, казалось бы, соответствует требованиям клуба, но по тем или иным причинам добиться успеха у него не получается.

5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо, ранее возглавлявший «Пафос».

«В качестве примера могу вспомнить историю. Когда Валерий Карпин был генеральным директором «Спартака», он назначил Лаудрупа, у которого, как известно, не пошло. В какой‑то момент, когда стало понятно, что это неудачный выбор, Валерий Георгиевич был в гостях у меня в эфире. Мы шли по коридору в Останкино, я говорю: «Ну как так, почему у Лаудрупа не получается?»

Карпин объяснил, что на бумаге все подходит – великий футболист, в предыдущих командах показывал спартаковский футбол, контроль мяча, априори подходящий человек. Но спортивная жизнь устроена так, что ты никогда не поймешь, получится ли у тренера, не увидев его в деле.

И Карпин мне сказал: «Назови мне тренера, который должен возглавить «Спартак», даю слово, что завтра начну с ним переговоры». Я говорю, что не могу назвать фамилию тренера, потому что я не скаут, не веду профайлы тренеров, не знаю требования по зарплате, характер, это не моя работа.

Этот пример объясняет, что даже когда решение кажется удачным, на деле получается полная ерунда. И таких клубов и помимо «Спартака» много, можно вспомнить тот же несчастный «Манчестер Юнайтед». Тот же «Челси» абсолютно непонятно по какому принципу назначает тренеров.

Резюмируя, можно сказать: нужно исходить из общей ситуации в клубе, логично, что спортивный директор берет того тренера, который, по его мнению, больше соответствует целям и задачам. Все логично.

В принципе, вывести «Пафос» в Лигу чемпионов и что‑то там показать, это неплохо. Какой‑то опыт жизни в России – тоже неплохо. Не совсем незнакомое место для него, понимает, что такое «Спартак». Но это ничего не гарантирует», – сказал Черданцев.