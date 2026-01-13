Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев рассказал, как мог повлиять на назначение главного тренера «Спартака»

Черданцев рассказал, как мог повлиять на назначение главного тренера «Спартака»

Вчера, 09:55
3

Комментатор Георгий Черданцев вспомнил, как Валерий Карпин, занимавший должность генерального директора «Спартака», спрашивал у него, кто должен возглавить команду.

По словам Черданцева, нередко случается, что тренер, казалось бы, соответствует требованиям клуба, но по тем или иным причинам добиться успеха у него не получается.

5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо, ранее возглавлявший «Пафос».

«В качестве примера могу вспомнить историю. Когда Валерий Карпин был генеральным директором «Спартака», он назначил Лаудрупа, у которого, как известно, не пошло. В какой‑то момент, когда стало понятно, что это неудачный выбор, Валерий Георгиевич был в гостях у меня в эфире. Мы шли по коридору в Останкино, я говорю: «Ну как так, почему у Лаудрупа не получается?»

Карпин объяснил, что на бумаге все подходит – великий футболист, в предыдущих командах показывал спартаковский футбол, контроль мяча, априори подходящий человек. Но спортивная жизнь устроена так, что ты никогда не поймешь, получится ли у тренера, не увидев его в деле.

И Карпин мне сказал: «Назови мне тренера, который должен возглавить «Спартак», даю слово, что завтра начну с ним переговоры». Я говорю, что не могу назвать фамилию тренера, потому что я не скаут, не веду профайлы тренеров, не знаю требования по зарплате, характер, это не моя работа.

Этот пример объясняет, что даже когда решение кажется удачным, на деле получается полная ерунда. И таких клубов и помимо «Спартака» много, можно вспомнить тот же несчастный «Манчестер Юнайтед». Тот же «Челси» абсолютно непонятно по какому принципу назначает тренеров.

Резюмируя, можно сказать: нужно исходить из общей ситуации в клубе, логично, что спортивный директор берет того тренера, который, по его мнению, больше соответствует целям и задачам. Все логично.

В принципе, вывести «Пафос» в Лигу чемпионов и что‑то там показать, это неплохо. Какой‑то опыт жизни в России – тоже неплохо. Не совсем незнакомое место для него, понимает, что такое «Спартак». Но это ничего не гарантирует», – сказал Черданцев.

  • Соглашение 52‑летнего Карседо с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
  • Он уже работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.

Еще по теме:
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак» 1
Черданцев объяснил успехи «Балтики»: «Их гоняли, как десантников» 2
Черданцев оценил роль Соболева в «Зените» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Карседо Хуан Карлос Черданцев Георгий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1768290320
Это и без Черданцева все известно.
Ответить
...уефан
1768290446
...ох, уж эти праздники! На чердаке корона завалялась, грех не примерить...
Ответить
nik55
1768306588
чердак проснись
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости
02:12
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
01:53
Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
00:37
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
00:20
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
Вчера, 23:23
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Все новости
Все новости
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова
Вчера, 19:00
Фото«Спартак» показал первое фото Карседо на «Лукойл Арене»
Вчера, 18:43
1
«Рубин» объявил об отставке Рахимова
Вчера, 18:34
4
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
Вчера, 18:27
26
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
Вчера, 18:06
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
Вчера, 17:55
2
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»
Вчера, 17:44
3
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
Вчера, 17:25
13
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
Вчера, 17:17
1
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
Вчера, 16:59
16
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
Вчера, 16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 