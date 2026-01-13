Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прилетел в Москву. Испанец уже работал в команде в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
– Вы возвращаетесь в Россию и «Спартак» спустя 14 лет. Какие ощущения?
– Очень горд и рад быть здесь снова. Это большой вызов для нас. Мы постараемся показать себя с лучшей стороны, знаем амбиции клуба. Спасибо всем, клубу, болельщикам. С нетерпением жду подготовку ко второй части сезона.
– Что Вы помните из того опыта работы в России?
– У меня очень хорошие воспоминания о Москве и о «Спартаке». Знаю, что это большой клуб, большие амбиции. Уверен, что мы приходим сюда более опытными, чем были до этого. Это большой вызов для нас.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
- С 2023 года Карседо возглавлял кипрский «Пафос».
Источник: «Матч ТВ»