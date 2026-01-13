Агент Дивеева ответил на претензии к состоянию здоровья игрока

Олег Еремин, агент новичка «Зенита» Игоря Дивеева, высказался на тему вопросов к состоянию здоровья игрока.

– Многие предполагают, что один из главных факторов, которыми руководствовался ЦСКА при переговорах, – травматичность Дивеева. Что можешь на это ответить?

– Я сам бывший футболист, поэтому могу сказать, что абсолютно здоровых игроков не бывает. Те травмы, которые были у Игоря за последнее время, достаточно характерны для футбола. Я бы не стал это называть проблемами со здоровьем, это обычная история. На здоровье Дивеев не жалуется – всe хорошо.

Журналистам, которые берут на себя ответственность и заявляют, что и Игоря проблемы со здоровьем, я могу просто привет передать. У них, видимо, у всех медицинское образование, они знакомы со всеми диагнозами. В погоне за хайпом они пишут чушь.