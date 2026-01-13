Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»

Комментатор Георгий Черданцев сравни с игрой в рулетку назначение Хуана Карседо новым главныым тренером «Спартака».

Он также отметил роль спортивного директора клуба испанца Франсиса Кахигао в этом назначении.

– Убеждает ли опыт Карседо до «Спартака»?

– Нет. Но я не удивлен. Пока Кахигао является спортивным директором, никакого российского тренера не будет. Человек назначает того, кого он знает, с кем может разговаривать на одном языке в прямом и переносном смысле.

«Спартаку» от этого не легче. Приход любого иностранного тренера – это значит начинать все заново без каких‑то перспектив. Чистая рулетка, вдруг пойдет. Нельзя с уверенностью сказать, что у него ничего не получится. Также нельзя сказать, что он добьется успеха.

Когда тот же Ваноли возглавлял «Спартак», были мнения скептиков, но он выиграл Кубок России и остается последним тренером, взявшим трофей с командой. Назначение понятное с учетом того, кто является спортивным директором.

Сейчас в «Спартаке» поменялось руководство, пришел новый генеральный директор, пришел Мовсесьян. Следующий шаг – смена спортивного директора. Но для этого нужно подготовиться.

На данный момент логично, что спортивный директор отвечает за назначение главного тренера. Нашел по его мнению подходящую кандидатуру, согласовал, утвердил. Получится у него или нет – не знает никто, в том числе и «Спартак».