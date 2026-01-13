ЦСКА подписал контракт с 15-летним игроком юношеской сборной России

ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Ратмиром Лукьяновым. Соглашение с форвардом 2010 года рождения рассчитано на 3 года.

«Ратмир перешел в нашу академию из «Чайки» в начале прошлого сезона и сразу начал приносить пользу: 13 голов и 3 ассиста в ЮФЛ-3. Также он регулярно привлекается в юношескую сборную России.

Поздравляем с первым профессиональным контрактом🥳», – говорится в сообщении академии ПФК ЦСКА.

15-летний Лукьянов в этом году провел 5 матчей за юношеские сборные России, забил 1 гол.