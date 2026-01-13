Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сделал новое заявление о величии современной России.

«В своe время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.

У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас «Орешник», гиперзвук.

Надо всe понимать и не приуменьшать наши возможности. Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие.

Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.

Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя.

У нас самая великая держава! Всe», – сказал Пономарев.