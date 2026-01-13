Введите ваш ник на сайте
Пономарев: «Россия сейчас по величию выше Римской империи»

Вчера, 15:15
49

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сделал новое заявление о величии современной России.

«В своe время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.

У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас «Орешник», гиперзвук.

Надо всe понимать и не приуменьшать наши возможности. Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие.

Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.

Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя.

У нас самая великая держава! Всe», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (49)
Povedkin
1768309794
У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение.=======Мля деменция у деда. 11 января было 1418 дней этой в.ойны. Столько же шла Великая Отечественная.Тогда Красная Армия от Москвы до Берлина дошла. Сейчас даже Донецку область полностью не взяли. Про взятие Киева теперь даже айболиды и не заикаются. Украинские беспилотники каждую ночь долбят российские регионы. Белгородскую область без электричества оставили. Даже на Камчатке мобильную связь ограничили."Губернатор Камчатки объяснил ограничения мобильного интернета угрозой атаки БПЛА".При том что от Украины до Камчатки 7000 километров. "Великая держава!" Ага.
Ответить
Чугунный скороход
1768309833
Про СССР поверю.америкосы даже задумывались прежде чем гавкать...
Ответить
Юбиляр
1768310594
Ох уж эти новогодние каникулы! Гыгыгы.
Ответить
...уефан
1768310845
...чем его так опохмелили жёстко...
Ответить
Povedkin
1768311819
Новости великой державы "Глава Белгородской области призвал жителей подготовиться к «перемещению» из-за масштабных отключений электроэнергии... Жителям Белгородской области, оставшимся без света и тепла после украинских ударов по энергообъектам, следует переехать в другие регионы"
Ответить
timon2401
1768312008
Дед в своем мире, видимо, живет… Ну и дай бог ему, хоть кто-то верует в иллюзорность всего происходящего.
Ответить
Бумбраш
1768312991
Ну если брать патрициев и сенаторов,то несомненно переплюнула римскую империю,таких денег,величия ни у кого нет
Ответить
andr45
1768314507
ПОНОМАРЕВ 13.01.2026 «У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. » Шел 1 421 день СВО. Великая Отечественная длилась 1 417 дней. Без «Орешника» и гиперзвука(
Ответить
guron88
1768315386
Зачем вообще помещать сюда подобные изречения? Это совершенно не профильная тема на сайте.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1768315696
Из палаты N6,сегодня одного выписали, место подготовили
Ответить
