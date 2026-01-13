Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой уличил в лукавстве нового тренера «Спартака»

Вчера, 14:32
6

Александр Мостовой отреагировал на слова Хуана Карлоса Карседо о назначении в «Спартак» из-за денег.

«Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте», – сказал испанец.

– Карседо сказал, что приехал в «Спартак» не ради денег. Лукавит?

– Ну, конечно, лукавит. И тут же пришла информация, что у него зарплата чуть ли не выше, чем у Станковича. Конечно, лукавит.

– Ради чего еще приходить?

– Ну, конечно, eлки-палки. Уезжать из Кипра, где команда играет в Лиге чемпионов, где солнце и море ради проекта….Ну, они все так приезжают ради проекта, а потом все уезжают.

– С чемоданом денег?

– Да, с багажом.

– Он, наверное, особо про «Спартак» ничего и не знал, ну, про проект «Спартака», ради которого приехал?

– Конечно, особенно ничего. Что они могут знать-то? Они слышали, конечно, команда большая, она с историей.

Ясно, что когда информация приходит, то ты интересуешься: где, чего и как. Так что здесь можно так сказать, посмеяться можно. Всe ради денег они делают.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Мостовой отреагировал на обмен Дивеева на Гонду 1
Мостовой высказался о поведении Мбаппе после матча с «Барселоной»
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1768305968
Что правда, то правда
Ответить
OldenVad
1768307036
Говорят то что люди хотят услышать. Всегда так было и будет. Ну может Мостовой только исключение, хотя нет )
Ответить
rash1959
1768307653
Надо Карседо сразу сказать, что это местный "дурачёк", плюётся во всех. И типа жалко его, поэтому не забивают камнями.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1768309097
Мостового самого уже давно уличили в зависти к чужим деньгам, поэтому его нытье уже у всех вызывает только смех.
Ответить
NewLife
1768309220
Как же противно читать эту мелкую черную зависть от местного клоуна на интернет-помойке.
Ответить
Diminio
1768321636
А то что он работал в Спартаке?
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости
02:12
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
01:53
1
Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
00:37
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
00:20
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
Вчера, 23:23
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Все новости
Все новости
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова
Вчера, 19:00
Фото«Спартак» показал первое фото Карседо на «Лукойл Арене»
Вчера, 18:43
1
«Рубин» объявил об отставке Рахимова
Вчера, 18:34
4
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
Вчера, 18:27
26
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
Вчера, 18:06
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
Вчера, 17:55
2
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»
Вчера, 17:44
3
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
Вчера, 17:25
13
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
Вчера, 17:17
1
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
Вчера, 16:59
16
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
Вчера, 16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 