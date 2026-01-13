Мостовой уличил в лукавстве нового тренера «Спартака»

Александр Мостовой отреагировал на слова Хуана Карлоса Карседо о назначении в «Спартак» из-за денег.

«Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте», – сказал испанец.

– Карседо сказал, что приехал в «Спартак» не ради денег. Лукавит?

– Ну, конечно, лукавит. И тут же пришла информация, что у него зарплата чуть ли не выше, чем у Станковича. Конечно, лукавит.

– Ради чего еще приходить?

– Ну, конечно, eлки-палки. Уезжать из Кипра, где команда играет в Лиге чемпионов, где солнце и море ради проекта….Ну, они все так приезжают ради проекта, а потом все уезжают.

– С чемоданом денег?

– Да, с багажом.

– Он, наверное, особо про «Спартак» ничего и не знал, ну, про проект «Спартака», ради которого приехал?

– Конечно, особенно ничего. Что они могут знать-то? Они слышали, конечно, команда большая, она с историей.

Ясно, что когда информация приходит, то ты интересуешься: где, чего и как. Так что здесь можно так сказать, посмеяться можно. Всe ради денег они делают.