Мостовой уличил в лукавстве нового тренера «Спартака»

Александр Мостовой отреагировал на слова Хуана Карлоса Карседо о назначении в «Спартак» из-за денег.
«Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте», – сказал испанец.
– Карседо сказал, что приехал в «Спартак» не ради денег. Лукавит?
– Ну, конечно, лукавит. И тут же пришла информация, что у него зарплата чуть ли не выше, чем у Станковича. Конечно, лукавит.
– Ради чего еще приходить?
– Ну, конечно, eлки-палки. Уезжать из Кипра, где команда играет в Лиге чемпионов, где солнце и море ради проекта….Ну, они все так приезжают ради проекта, а потом все уезжают.
– С чемоданом денег?
– Да, с багажом.
– Он, наверное, особо про «Спартак» ничего и не знал, ну, про проект «Спартака», ради которого приехал?
– Конечно, особенно ничего. Что они могут знать-то? Они слышали, конечно, команда большая, она с историей.
Ясно, что когда информация приходит, то ты интересуешься: где, чего и как. Так что здесь можно так сказать, посмеяться можно. Всe ради денег они делают.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.