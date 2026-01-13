Дзюба впервые отреагировал на попытку Кержакова отобрать у него рекорд по голам за сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о споре с Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.
- Дзюба с марта считался единоличным рекордсменом.
- Кержаков добился, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005 году.
- Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.
«Я к этому спокойно отношусь. Как мне объяснили, это должна сделать Федерация футбола Германии. Поэтому официально ничего не было.
Аршавин кричит, как я понял, что это его гол. Мне кажется, что это действительно его гол. Вопрос в другом. Засчитают – вообще без проблем. От меня это не зависит. Я свое дело сделал.
Быстров тоже забил [в матче против сборной Эстонии] и также непонятно [кто автор гола]. Запишут – значит, запишут», – заявил Дзюба.
Источник: «Спорт-Экспресс»