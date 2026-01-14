Введите ваш ник на сайте
  Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет

Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет

Сегодня, 16:40
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как познакомился со своей девушкой Ириной Подшибякиной.

– Не секрет, что ты в отношениях. Расскажи, как у тебя с твоей девушкой случилась искра? Как поняли, что нашли друг друга?

– Ещe в тот момент Ира занималась в тренажeрном зале, когда восстанавливалась после травмы. Часто еe видел, и в какой-то момент она мне понравилась: начали общаться потихоньку, и всe сложилось хорошо.

– Нестандартная ситуация, когда в молодом возрасте футболисты находят спутницу жизни. Чувствуешь по характеру, что тебе комфортнее быть в отношениях, чем без них?

– Отношения – это какие-то обязанности, в какой-то мере дисциплина. Это мне помогает и вне поля тоже: я понимаю, что у меня есть обязанности по дому, и это меня как-то держит в тонусе. Мне так комфортно. Кому-то в моeм возрасте хочется погулять, но мне уже особо не хочется.

  • 20-летний Батраков младше Подшибякиной на 10 лет.
  • Ирина – бывшая футболистка «Локомотива».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1768400537
Главное Подкаблучниковым не стань, Лёша))
Ответить
Юбиляр
1768401798
Я не понял - почему в заголовке не отражено, что она на 10 лет старше его?! Гыгыгы.
Ответить
Император Бомжей
1768404275
Кому-то в моeм возрасте хочется погулять, но мне уже особо не хочется: Нет, нет, да кому нибудь присунуть охота на стороне))) Это если между строк читать!
Ответить
Aldo.CSKA
1768408157
Так она еще явно и выше него)) Ну, Алёшка, ты даешь) А вообще Ирка хороша)
Ответить
