Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как познакомился со своей девушкой Ириной Подшибякиной.

– Не секрет, что ты в отношениях. Расскажи, как у тебя с твоей девушкой случилась искра? Как поняли, что нашли друг друга?

– Ещe в тот момент Ира занималась в тренажeрном зале, когда восстанавливалась после травмы. Часто еe видел, и в какой-то момент она мне понравилась: начали общаться потихоньку, и всe сложилось хорошо.

– Нестандартная ситуация, когда в молодом возрасте футболисты находят спутницу жизни. Чувствуешь по характеру, что тебе комфортнее быть в отношениях, чем без них?

– Отношения – это какие-то обязанности, в какой-то мере дисциплина. Это мне помогает и вне поля тоже: я понимаю, что у меня есть обязанности по дому, и это меня как-то держит в тонусе. Мне так комфортно. Кому-то в моeм возрасте хочется погулять, но мне уже особо не хочется.