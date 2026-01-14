Введите ваш ник на сайте
Алонсо называл игроков «Реала» детским садом

Сегодня, 14:46
6

Разногласия между бывшим главным тренером «Реала» Хаби Алонсо и футболистами команды были очевидны уже в ноябре.

На одной из тренировок испанский специалист сказал: «Я и не знал, что буду тренировать детский сад!»

Алонсо был раздражен тем, что его игроки не выполняли требования, которые он предъявлял на каждой тренировке, особенно в плане тактики.

Футболисты считали тактические тренировки слишком тяжелыми и жаловались на то, что получают слишком много информации.

Внимание к деталям уделял не только главный тренер, но и его помощники. Из-за того, что процесс контролировало так много людей, игрокам было некомфортно.

  • 44-летний Хаби Алонсо возглавлял «Реал» с 1 июня 2025 года по 12 января 2026-го.
  • Его сменил на посту главного тренера Альваро Арбелоа.
  • В Ла Лиге «Реал» занимает 2-е место после первого круга с отставанием в 4 очка от «блауграны».

Еще по теме:
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения из «Реала» 4
Фанаты «Реала» обратились к Зидану 1
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо 2
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1768392446
ВИНИСИУСС И МБАППЕ самые громкие провокаторы
Ответить
Император Бомжей
1768392854
Что бы играть в Реале, нужно уметь выдерживать любые тренировки, тактические, физические и вообще любые, которые существуют, а не можешь, то и в Реале тебе не место, как и в любом топ клубе))
Ответить
Skull_Boy
1768395835
Чего тут ожидать, если три самых главных нытика - Вини, Килюша и Рюдигер, играют как раз в Реале
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768397722
понакупали мартышек ноющих, вроде виниски или черепашки, а они даже читать не умеют... а тут еще про какую-то тактику им говорят... вот и тяжелыми выходили для них занятия... то ли дело бей-беги.... Не поклонник Реала, но Алонсо жаль - толковый тренер, и игрок был хороший- свой для Реала. Дали бы ему хотя бы год, выстроил бы нормальную игру. Только ноющее вечно о псевдо-расизме бразильское "чудо" надо спровадить - вместе с черепашкой вносят разлад в команду.
Ответить
Glebaj
1768399796
Ребята, конечно, обнаглели Но характера Алонсо тоже не хватило, если быть честными. Именно поменеджерить, поставить себя, кого-то приструнить, заручиться поддержкой руководства, создать атмосферу на занятиях, а не тюрьму с тактическими упражнениями. Хотя мы все ничего не знаем как там было на самом деле. Алонсо — точно отличный тренер, но установить свой авторитет и быть топовым менеджером пока не смог.
Ответить
САНЁК17
1768405326
15 шт ушастые сами не пришли, про остальных титулов можно не говорить,если для таких нагрузок вы не выдержите то сегунда вам обеспечена !
Ответить
