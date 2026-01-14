Алонсо называл игроков «Реала» детским садом

Разногласия между бывшим главным тренером «Реала» Хаби Алонсо и футболистами команды были очевидны уже в ноябре.

На одной из тренировок испанский специалист сказал: «Я и не знал, что буду тренировать детский сад!»

Алонсо был раздражен тем, что его игроки не выполняли требования, которые он предъявлял на каждой тренировке, особенно в плане тактики.

Футболисты считали тактические тренировки слишком тяжелыми и жаловались на то, что получают слишком много информации.

Внимание к деталям уделял не только главный тренер, но и его помощники. Из-за того, что процесс контролировало так много людей, игрокам было некомфортно.