Алонсо называл игроков «Реала» детским садом

Разногласия между бывшим главным тренером «Реала» Хаби Алонсо и футболистами команды были очевидны уже в ноябре.
На одной из тренировок испанский специалист сказал: «Я и не знал, что буду тренировать детский сад!»
Алонсо был раздражен тем, что его игроки не выполняли требования, которые он предъявлял на каждой тренировке, особенно в плане тактики.
Футболисты считали тактические тренировки слишком тяжелыми и жаловались на то, что получают слишком много информации.
Внимание к деталям уделял не только главный тренер, но и его помощники. Из-за того, что процесс контролировало так много людей, игрокам было некомфортно.
- 44-летний Хаби Алонсо возглавлял «Реал» с 1 июня 2025 года по 12 января 2026-го.
- Его сменил на посту главного тренера Альваро Арбелоа.
- В Ла Лиге «Реал» занимает 2-е место после первого круга с отставанием в 4 очка от «блауграны».
Источник: Marca